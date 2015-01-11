Семейный приоритет. Госдума поменяла правила зачисления в школы и детсады

В России изменятся правила приема в детские сады и школы. Решение приняли в Государственной Думе.

Так, теперь дети смогут в школу или садик вместе со своими братьями или сестрами – для членов одной семьи будет предоставлено преимущественное право зачисления. Вопрос может показаться незначительным, однако на деле это насущная проблема для родителей, уверены парламентарии.

«К нам регулярно поступают обращения от молодых родителей, которые вынуждены водить одного ребенка в детский сад или школу в одном районе, а второго ребенка – на другом конце города. Ладно, если есть автомобиль, но кому-то ведь приходится совершать дважды в день такое путешествие на общественном транспорте, опаздывать на работу, тратить деньги и время. Новый закон решает эту проблему и дает право детям, проживающим в одной семье, учиться в одной школе и ходить в один садик», – отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Добавим, что ранее предпринимались попытки найти решение на уровне регионов, однако с такой ситуацией сталкиваются жители по всей стране, поэтому вопрос вышел на федеральный уровень.

«Иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам. Принятый закон позволяет сделать право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сестрами общим для всех регионов правилом», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По решению депутатов, будут внесены соответствующие поправки в статьи Семейного кодекса и закон об образовании.

https://www.cheltv.ru/semejnyj-prioritet-gosduma-pomenyala-pravila-zachisleniya-v-shkoly-i-detsady/