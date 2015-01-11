В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

В Челябинской области будут проведены выездные проверки всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста инвалидов. На внеплановую проверку организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по уходу и содержанию за пенсионерами и инвалидами, дается одна неделя.

Соответствующие поручения даны главам городских округов и муниципальных районов региона.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт рекомендовала главам привлечь к проверкам представителей органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, инспекции по труду.

«О результатах проверок необходимо проинформировать министерство социальных отношений до 22 ноября 2019 года», - распорядилась Ирина Гехт.

Напомним, минсоц совместно с районной прокуратурой провели внеплановой проверку пасионата для пожилых в Ленинском районе Челябинска. Были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Пришлось в экстренном порядке расселять всех проживающих там 54 пенсионеров. Часть пенсионеров госпитализированы в лечебные заведения. Совместно с минздравом проведены обследования всех проживавших в пансионате пожилых людей.

По фактам нарушений возбуждено уголовное дело.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-proveryat-vse-chastnye-doma-prestarelyh