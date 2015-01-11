Оркестр волынщиков «City Pipes» покорил Озерск

Немного на свете музыкантов, которые сразу и безоговорочно покоряют публику. К таким относится оркестр волынщиков «City Pipes». Наверное, каждый, кто побывал 16 ноября в театре «Наш дом» на концерте этого необыкновенного оркестра, стал его поклонником. Даже если слышал экзотическую для русского человека волынку только в саундтреках к кинофильмам. Сразу хочется выразить признательность создателям нового проекта «Территории культуры Росатома» - «Музыка ручной работы», благодаря им озерчане могут увидеть и услышать настоящих виртуозов, музыкантов-профессионалов высочайшего уровня.

Начало концертной программы «Легенды Шотландии и Ирландии» было неожиданным. За дверью зрительного зала раздался громкий звук, нарастая, он становился мощнее. И в зал вошли стройной цепочкой бравые парни в шотландских килтах, шапочках-гленгарри, гольфах, с волынками и барабанами. То, что началось потом на сцене, иначе как звуковой феерией, не назовешь. Музыка лилась беспрерывно: шотландские и ирландские марши, попурри на русские народные мелодии и на тему «The Beatles», композиции собственного сочинения. Руководитель оркестра Евгений Лапекин виртуозно играл на ирландских флейте и волынке, Иван Ипатов поразил публику прекрасной игрой на рояле и электрооргане.

Во втором отделении началось такое здоровое, упоительное «хулиганство»: поп- и рок хиты «Deep Purple», «ABBA», «AC/DC», «квиновский» «We Will Rock You»… Волынки превращались в электрогитары, барабаны – в рок-установку, наполняющую зал мощным, ярким звуком. Люди в зале готовы были вскочить с мест, танцевать и притопывать в такт.

На свете масса групп и коллективов, исполняющих каверы, но не каждому удается привнести что-то свое, крепко запомниться слушателям. Недаром существует поговорка: «Где волынщик прошел, там трава не растет». В данном контексте – оркестр настолько запоминается зрителю, что забыть его, услышав и увидев даже один раз, невозможно. «City Pipes» недавно выступал в Трехгорном, Снежинске, Новоуральске, Лесном, и в каждом городе его встречали с огромным воодушевлением полные залы.

Ирина с восторгом делится впечатлениями:

- Услышала еще в сентябре по радио рекламу концерта. Подумала: «Надо купить билеты». Забыла. Вспомнила, захожу на сайт театра, осталось всего пять свободных мест! Купила быстро. Ни секунды не пожалела! Огонь, профессионалы, сразу это чувствуется!

Евгений Лапекин, руководитель коллектива, перед концертом рассказал, что все участники - профессиональные музыканты, владеют разными инструментами, сам Евгений раньше играл на контрабасе. Музыканты с удовольствием экспериментируют, не замыкаются в традиционной для волынки музыке, ищут и отбирают те произведения, которые всё-таки «впишутся» в характер волынки. Источники вдохновения – фильмы и сериалы с исторической направленностью, например, «Храброе сердце». Кинофильм, конечно, не является исторически точным, но в нем ярко показан дух шотландцев, их борьба за свободу, общая атмосфера того времени. Главная тема из «Игры престолов» тоже появилась в репертуаре неспроста, а после просмотра знаменитого сериала. Всё, что участники коллектива смотрят или читают, влияет на их творчество, создаются образы, рождаются идеи, которые воплощают музыканты-единомышленники из оркестра волынщиков «City Pipes» на радость слушателям.

Текст и фото: Наталья Колянова