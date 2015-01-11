На Южном Урале стартуют спецрейды против «новогодних» лесорубов

Лесники и полиция в Челябинской области начинают совместную работу по предотвращению «новогодних» рубок – для защиты хвойного молодняка будут организованы спецрейды.

«Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организуются совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Кроме того, для предотвращения незаконных рубок будут организованы стационарные посты», – рассказали в ведомстве о деталях предновогодней кампании.

Напомним, за самовольно срубленные хвойные деревья «черным» дровосекам грозят штрафы (для граждан – 3-4 тыс., для должностных лиц – 20-40 тыс., для юрлиц – 200-300 тыс. рублей). Помимо штрафов потребуется также возместить ущерб, причиненный лесному фонду. И если сумма составит 5 тыс. рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность и, возможно, лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в предновогодний период 2018 года было организовано 17 стационарных постов и проведено 1 596 рейдов. В результате было выявлено семь случаев незаконного использования лесов, с целью заготовки новогодних елей, всего 180 деревьев.

Жители и гости Челябинской области могут сообщить о незаконной рубке или уточнить информацию о проходящих в лесах рубках в региональной диспетчерской службе Главного управления лесами по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Южноуральцы также могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startuyut-spetsreydy-protiv-novogodnih-lesorubov_121842.html