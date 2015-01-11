Ночью 20 ноября на Южном Урале ожидается до минус 34

В Челябинской области ночью 20 ноября в горах и низинах температура воздуха понизится до минус 34 градусов.

«Температура воздуха предстоящей ночью будет минус 22-27, в горах и низинах – до 34, днем в среду – минус 13-18, в горах и низинах – на пять градусов ниже», – сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

Отдельные порывы северо-восточного, северного ветра местами будут достигать 13 метров в секунду.

Средняя температура воздуха в ноябре на Южном Урале составляет минус 6-7 градусов. Абсолютный максимум – плюс 12-17, в Челябинске – плюс 16, минимум – минус 36-42, в Челябинске – минус 36 градусов.

Добавим, в последующие дни, 21 и 22 ноября, ожидается постепенное ослабление морозов.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-20-noyabrya-na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-do-minus-34_121872.html