Мороз и гало. Необычное природное явление увидели жители Урала

С приходом мороза жители Южного Урала заметили в небе необычное природное явление. Вокруг Солнца появился большой яркий круг.

Свечение удивило уральцев, множество фотографий зимней “радуги” вокруг солнца появилось в соцсетях. Оказалось, что многие впервые видели подобное природное явление.

Это явление называется гало. Принцип действия такой же, как и у радуги или северного сияния. От солнца исходит свет, и лучи преломляются в кристаллах льда, которые находятся в воздухе и имеют форму шестиугольной призмы. Увидеть круги можно чаще всего зимой в сильные морозы.

По прогнозам сотрудников Гидрометцентра, сегодня ночью столбики термометров опустятся до -23 градусов. Утром в среду температура воздуха будет около -20 градусов, а днем поднимется до -17С.

https://www.cheltv.ru/moroz-i-galo-neobychnoe-prirodnoe-yavlenie-uvideli-zhiteli-urala/