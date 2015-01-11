Евгений Щербаков: «Медсестра — нелёгкий, но очень важный труд»

Озерск вновь стал площадкой конкурса профессионального мастерства медсестёр ФМБА России. В течение четырёх дней на базе ДК «Маяк» тринадцать конкурсантов из двенадцати городов будут бороться за победу. Подведение итогов состоится 21 ноября.

Конкурс профессионального мастерства ФМБА России среди специалистов со средним медицинским образованием проводится один раз в два года. Озерск во второй раз становится площадкой для этого мероприятия. В первый раз представители медицинского сообщества собирались в Озерске в 2013 году. В 2017 году в городе Курчатов Курской области победителем и лучшей медицинской сестрой ФМБА России стала озерчанка Анна Ведерникова операционная медицинская сестра оперблока Клинической больницы №71 ФМБА России. Поэтому в 2019 году конкурс вновь проводится в Озерске. В конкурсе принимают участие представительницы Москвы и Санкт-Петербурга, Нововоронежа, Зеленогорска, Заречного Пензенской области, Лесного, Курчатова, Сарова, Холмска (остров Сахалин), Электростали, Новоуральска, Снежинска.

18 декабря на сцене ДК «Маяк» состоялось торжественное открытие конкурса. С приветственным словом к озерским медиками и гостям города обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Мы очень рады приветствовать вас в славном городе Озерск, который часто называют атомным сердцем России. У нас есть ещё одно популярное среди жителей выражение: «Закрытый город с открытым сердцем». Поздравляю вас с началом конкурса медицинских сестёр. Поверьте, что все относятся к вам уважительно, по-доброму и даже где-то трепетно. Ваша профессия не зря называется «медицинская сестра», в этих словах много теплоты, ощущения чего-то очень близкого и родного. Желаю вам хорошо выступить на конкурсе, посмотреть наш город. Примите низкий поклон за ваш нелёгкий, но очень важный труд.

В этот день со сцены ДК «Маяк» представителей медицинского сообщества также поздравили председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков и заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Светлана Макарова.

Свое приветствие участникам и организаторам финального этапа конкурса профессионального мастерства направил руководитель ФМБА России Владимир Уйба. От его лица был зачитан адрес, в котором, в частности, было сказано: тема конкурса 2019 года «Роль сестринских служб в медицинской профилактике» отражает современные задачи системы здравоохранения в контексте усиления роли медицинских сестёр в обеспечении качества первичного звена.

К своим коллегам также обратился заслуженный врач России, главный врач Клинической больницы №71 ФМБА России Евгений Фомин. Он выразил медицинскому сообществу благодарность и признательность за труд и преданность своему делу:

– Для участия в финале конкурса в Озерск приехали лучшие медицинские сёстры системы ФМБА России. Сегодня эту профессию выбирают немногие люди, потому что для нее необходимо быть бесконечно добрым, отзывчивым и душевным человеком. Для пациентов вы прежде всего спасительницы человеческого здоровья, а врачи вас считают настоящими оруженосцами. Вы являетесь не только настоящими профессионалами, но и украшением всех наших лечебных учреждений. Хочу пожелать вам, чтобы конкурс стал и соревнованием, и праздником, который запомнится вам на долгие годы.

Хорошего настроения и удачи конкурсантам пожелали заведующая отделом охраны здоровья и социальной защиты Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Елена Марчук, председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк», депутат Собрания депутатов Максим Чубенко, а также директор Санкт-Петербургского центра последипломного образования работников здравоохранения ФМБА России Ирина Бахтина.

По традиции, в ходе торжественного открытия конкурса состоялась жеребьёвка участников, которую провела победительница конкурса медицинских сестёр 2017 года озерчанка Анна Ведерникова.

Интересно отметить, что в этом году организаторы финала конкурса также предусмотрели конкурсные задания для студентов, претендующих на звание «Лучший студент года». Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами, денежными премиями и ценными подарками, а также сертификатами на прохождение в 2020 году стажировок в Санкт-Петербурге на базе Центра последипломного образования ФМБА России.

Фото Владимира Беляева.