5 ошибок при лечении ОРВИ у детей

Резкая смена температуры может ударит по людям с ослабленным иммунитетом и, в первую очередь, по детям. Представляем топ-5 самых распространённых ошибок, которые допускают взрослые при лечении простуды и ОРВИ.

1. Постельный режим

Укутать одеялом, закрыть окна, ни в коем случае не пускать на улицу, не купать и усиленно кормить, даже если ребёнок не хочет. Всё это не правильно! Но на самом деле необходимо регулярно проветривать комнату, ведь для лечения ОРВИ необходим прохладный воздух. Сухой и пыльный пересушивает слизистые оболочки, а это провоцирует заложенность носа и кашель. Не следует кутать ребёнка, вирусы и бактерии не выходят с потом. Если состояние ребёнка стабильное, врачи рекомендуют выводить его на короткие прогулки, а также купать, не опасаясь переохлаждений. Нельзя кормить ребёнка жирной и слишком сытной едой, ведь вирусы поражают в том числе желудочно-кишечный тракт. Для самых маленьких лучшая еда во время болезни – грудное молоко. Для детей постарше – легкоусвояемые полужидкие продукты. Также важно давать ребёнку больше обычной воды.

2 Неправильное лечение насморка

Врачи не советуют злоупотреблять сосудосуживающими препаратами и другими каплями, которые устраняют заложенность носа. Носовые ходы детей достаточно широкие, поэтому они редко бывают заложен также, как и у взрослых. Для лечения насморка подойдёт обычный физ. раствор. Некоторые родители используют аспиратор, но он также в большинстве случаев совершенно не нужен.

3 Неправильное лечение кашля

Отхаркивающие препараты не стоит применять без надобности. Ведь дети не умеют эффективно отхаркивать мокроту, а такие препараты могут в разы увеличить её объем. Не пытайтесь заставить маленького ребёнка полоскать горло. В большинстве случаев они не умеют этого делать и просто глотают жидкость вместе с мокротой.

Спреи от кашля помогают только при лечении ангины, нет доказательств, что они эффективны при ОРВИ. Ингаляции с различными отхаркивающими растворами тоже вредны для ребёнка, также как и ингаляции с эфирными маслами. Единственный допустимый вид такой процедуры – дыхание физ. раствором.

4 Использование антибиотиков без назначения врача

Часто антибиотики дают детям, чтобы не случилось осложнений, но это не правильно. Единственное, когда антибиотики необходимы –высокая температура без каких-либо симптомов ОРВИ в течение пяти дней, в остальных случаях – только по назначению врача.

Антибиотики плохо влияют на микрофлору кишечника, поэтому стоит принимать их вместе с пребиотиками для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

5 Неправильное использование жаропонижающих средств

В первую очередь, когда ребёнок заболевает, родитель старается сбить температуру. Однако не стоит этого делать сразу, тем более, если температура до 38 градусов. Также следует помнить, что такие препараты, если принимать их без учёта дозировки, могут вызвать аллергию или поражения печени.

Стоит помнить, что иммунная система детей слабее, чем у взрослых. Не нужно пичкать ребенка таблетками и лекарствами, а необходимо дать время, чтобы организм справился с вирусом.

https://www.cheltv.ru/5-oshibok-pri-lechenii-orvi-u-detej/