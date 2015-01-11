СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 11 по 17 ноября 2019 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 11 по 17 ноября 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них пострадали люди.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 172 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

11 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

8 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, двое из них дети;

1 водитель перевозил детей без использования специального удерживающего устройства;

22 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 22 материала, по которым принято 3 решения о лишении водительского удостоверения, и 8 решений о назначении административного ареста.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск