«Уралэнергосбыт» оценит уровень обслуживания клиентов

21.11.2019 – На сайте «Уралэнергосбыт» стартовал опрос удовлетворённости клиентов. Цель опроса – оценить качество обслуживания и сформировать приоритетные мероприятия по улучшению взаимодействия с потребителем.

Опрос проводится впервые. В ходе опроса респондентам предлагается выбрать предпочтительные способы взаимодействия с «Уралэнергосбыт», оценить работу существующих сервисов – личного кабинета, интернет-приемной, центра поддержки клиентов, а также компетентность персонала в очных офисах обслуживания. Таким образом, гарантирующий поставщик исследует уровень удовлетворенности клиентов за первые полгода работы. По итогам планируется разработать план мероприятий, направленных на улучшение существующих сервисов и качества взаимодействия с клиентами.

Опрос можно пройти на сайте в разделе физические лица.

С 11 декабря стартует очный этап анкетирования. В будние дни – и в центрах обслуживания клиентов и по субботам – в торговых развлекательных комплексах Челябинска и Златоуста. Сотрудников «Уралэнергосбыт» легко отличить по символике на одежде. Стойки интервьюеров разместятся в ТРК «Фиеста», ТРК «Родник», в Торговом доме «Алмаз» и в ТРК «Тарелка» города Златоуста. Опрос завершится 16 января 2020 года.

Участие в опросе является анонимным.