В Озёрске прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

В 2019 году этот день приходится на 17 ноября.

В преддверии этого дня, 15 ноября, сотрудниками ОГИБДД на территории Озерского городского округа организована и проведена городская акция «Безопасный школьный автобус» и флешмоб, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Школьный автобус МБСКОУ «СКОШ № 37» с учащимися передвигался по городу от школы к школе. Инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Наталья Архипова вместе с педагогами сопровождала детей по всему маршруту и рассказывала ребятам о правилах передвижения по городу, разъясняла ошибки, совершаемые участниками дорожного движения и причины совершения ДТП.

По пути следования автобуса в школах Озерска прошли «живые» флешмобы, в которых приняли участие дети, родители и педагоги из детских садов №10 и №1,из школ: №37, №27, №23, №34, №30 и 36. Также дети и педагоги подготовили выступления – обращения к участникам дорожного движения.

Флешмобы состоялись в различных вариациях: составление детьми дорожного знака «Внимание опасность!», выступление с речевками и плакатами с обращением к водителям о неукоснительном соблюдении ПДД, выступление агитбригад, запуск белых шаров в память о погибших и пострадавших в дорожных авариях, запуск разноцветных шаров в небо, как символ детского смеха, радости и жизни на Земле, танцевальный флешмоб, зажжение свечей в память о погибших людях, а также сбор отрядом ЮИДД МБС(К)ОУ «СКОШ №36» и родителями из «Родительского дорожного патруля» знака «Дети» со световозвращающими элементами.

В период проведения акции производилась съемка с воздуха квадрокоптером ООО «Уральские кабельные сети».

Руководство Отдела Госавтоинспекции выражает благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении флешмобов и акции «Безопасный школьный автобус», посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП.