Синоптики предупредили об усилении ветра на Южном Урале

Ночью 22 ноября в Челябинской области ожидается усиление ветра – его отдельные порывы будут достигать 18 метров в секунду.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет минус 12-17, в горах и низинах – до 23 градусов, завтра днем – минус 5-10. Ветер северо-западный, западный, ночью с порывами до 18, днем – до 15 метров в секунду.

В областном центре сохраняется высокое атмосферное давление: в 14 часов оно составляло 757 мм ртутного столба при норме 745 мм. В течение предстоящих суток ожидается понижение до 753 мм.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-ob-usilenii-vetra-na-Yuzhnom-Urale_121954.html