Вступил в силу приговор бывшему замдиректора «Маяка»

В Озерске вступил в законную силу приговор бывшему замдиректора «Маяка», который признан виновным в использовании своих полномочий, повлекшем причинение существенного вреда интересам общества и государства, – с Петрушова снята судимость за махинации на 65 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года Озерский городской суд установил, что Петрушов, являясь директором по капитальным вложениям ФГУП ПО «Маяк», достоверно зная о неисполнении обязательств по государственному контракту с ФГУП «ПСЗ», подписал акты сдачи-приемки выполненных работ и перечислил денежные средства за оборудование по контракту. Это создало опасность срыва сроков реализации Федеральной целевой программы «Развитие ядерного оружейного комплекса РФ на 2007-2016 годы и на период до 2020 года», что в свою очередь, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ГК «Росатом».

Суд признал его виновным по части 1 статьи 201 УК РФ и освободил от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы. Однако тогда же судом удовлетворен гражданский иск, заявленный государственным обвинителем, на сумму более 65 млн рублей в пользу ФГУП ПО «Маяк».

«В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор в связи с процессуальными нарушениями. В свою очередь, подсудимый и его защитник, обжалуя судебный акт первой инстанции, выразили несогласие с принятым судом решением по гражданскому иску. Адвокатом также обращалось внимание на процессуальные нарушения. Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело 21 ноября в апелляционном порядке, оставил приговор Озерского городского суда без изменения», – пояснила официальный представитель ЧОС Наталья Прохорова.

Приговор вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Vstupil-v-silu-prigovor-byvshemu-zamdirektora-Mayaka_121969.html