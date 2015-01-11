Школы Челябинской области с 2020 года перейдут на пятидневку

Большинство школ Челябинской области со следующего учебного года планируется перевести на пятидневную систему обучения.

«Это та задача, которую губернатор и я поставили перед региональным министерством образования. Дети должны отдыхать. Мы часто говорим о физическом здоровье ребенка, но забываем про психическое. Это тоже важно. Поэтому в большинстве школ с 2020 года дети будут учиться пять дней в неделю», – сказала Гехт.

При этом она добавила, что с переходом на обучение в одну смену ситуация сложная: «В следующем году у нас появится беспрецедентное количество объектов – 26 новых детских садов и школ, и со строительством новых образовательных учреждений эта проблема будет решена».

Она также добавила, что до конца текущего года будут сданы в эксплутацию 11 детсадов и четыре школы.

Также Ирина Гехт сообщила, что со следующего года ученикам начальных классов будут выдавать по стакану молока, обогащенного витамином D, и овощную тарелку. Тем детям, у которых есть непереносимостью лактозы, предложат растительное молоко.

«Это возможно сделать. Детей нужно вкусно накормить. Надеемся, что это вернет культуру потребления молока. В некоторых школах планируем запустить историю с овощной нарезкой в качестве перекусов для детей. Пересмотрим меню, сейчас разговариваем с производителями, с организациями, занимающимися школьным питанием. Не должно быть такого, что мы делаем вид, что кормим детей, а они делают вид, что едят», – сказал Гехт.

https://dostup1.ru/society/Shkoly-Chelyabinskoy-oblasti-s-2020-goda-pereydut-na-pyatidnevku_121957.html