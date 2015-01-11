Инвестируй в будущее! Репортаж из бизнес-школы для подростков. ВИДЕО

Современные родители понимают, что от того, сколько они вложат в своего ребёнка сейчас, будет зависеть его будущее … и, да, будущее родителей в какой-то степени тоже.

И вкладывать надо, прежде всего, в ЗНАНИЯ!

Но независимо от того, сколько лет вашему ребенку, и о каком учебному заведении мы говорим: кружке по танцем или о МГИМО …. просто сами знания все равно не гарантируют в будущем УСПЕХА!

Бизнес-школа от "Точки Роста" решила изменить ситуацию и предложить для подростков Озёрска несколько образовательных модулей, которые, прежде всего, направлены на развитие коммуникации, лидерства, целеустремленности и нестандартного подхода к решению задач…

Сегодня мы в гостях в Точке Роста, и хотим побольше узнать о новом проекте и, возможно, самим чему-либо научиться…