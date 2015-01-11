В Озерске педагог подозревается в растлении 9-летней девочки

По предварительным данным, 26-летний педагог дополнительного образования в одной из школ Озерска в раздевалке домогался до 9-летней девочки. В школе его характеризуют исключительно положительно. Однако фактически он задержан по подозрению в совершении сексуального насилия.

В данный момент следственные органы воздерживаются от комментариев. В интересах ребенка подробная информация об этом случае также пока не разглашается.

https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/v-ozerske-pedagog-podozrevaetsya-v-rastlenii-9-letney-devochki/