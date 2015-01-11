Пока вы спали. Серия землетрясений произошла под Челябинском

На территории Челябинской области зафиксированы сразу четыре землетрясения. Их зарегистрировали с 18 по 23 ноября сейсмические станции Казахстанского национального центра данных.

Причем, подземные толчки впервые за несколько недель произошли на западе, востоке и юге региона. Более того, сила их постепенно возрастала.

Первое землетрясение произошло 18 ноября в Кизильском районе. Магнитуда оставила 2.2.

На следующий день, 19 ноября, подземный толчок был зарегистрирован на границе Челябинской области и республики Башкортостан, у села Кочнево в Уйском районе. Магнитуда 2.5.

20 ноября землетрясение зафиксировано под Златоустом. Подземный толчок произошел, предположительно, в районе реки Ай, у поселка Веселовка, который находится в 144 километрах от Челябинска. Магнитуда 2.6.

И последнее сейсмическое событие зарегистрировано всего в 84 километрах от Челябинска. 22 ноября подземный толчок произошел в Еткульском районе, у села Писклово, которое находится на западном берегу озера Буташ. Магнитуда землетрясения составила 2.8.

https://www.cheltv.ru/seriya-zemletryasenij-proizoshla-pod-chelyabinskom/