Талантливые озерские школьники приняли участие в V Проектной инженерной смене «Юниоры AtomSkills»

С 17 по 24 ноября 2019 года в ЗАТО Лесной состоялась V Проектная инженерная смена для талантливых школьников «Юниоры AtomSkills»..

Учредителями и организаторами смены выступили Корпоративная академия Росатома, администрация Лесного, комбинат «Электрохимприбор», Технологический институт МИФИ. Участников проекта принимал гостеприимный детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко».

В этом году в рядах «Юниоров AtomSkills» были представители 16 муниципалитетов: Челябинска, Трехгорного, Снежинска, Серова, Озерска, Новоуральска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Кушвы, пос. Баранчинского, Качканара, Заречного, Екатеринбурга, Новой Ляли, Глазова и Лесного. Это 90 учеников 7-11 классов, победители и призеры проектных олимпиад и конкурсов, прошедшие конкурсный отбор.

Отбор на смену прошел на сайте Академии Росатома (http://rosatom-academy.ru) в октябре 2019 года. В отборе приняли участие обучающиеся с 8 по 11 класс образовательных организаций №№ 23,24,27,30,39 (победители и призеры «Юниоры АтомSkills» весна 2019, ОТИ НИЯУ МИФИ).

Выявлены 4 участника смены:

- Белобородов Т, 8класс, МБОУ СОШ №24;

- Кашапов Г. 8класс, МБОУ СОШ №24;

- Кашапов Т. 8класс, МБОУ СОШ №24;

- Казакова М. 8класс, МБОУ СОШ №24.

Перед началом работы юниоры AtomSkills выбрали для себя наиболее подходящие им треки по инженерному и проектному направлениям: каракури, прототипирование, электроника, цифровое решение для бизнеса, управление жизненным циклом, цифровизация жизненных сфер утилизации твёрдых отходов и другие. Со школьниками работали ведущие преподаватели ТИ НИЯУ МИФИ, инженеры и наставники комбината «Электрохимприбор», победители чемпионатов AtomSkills и WorldSkills Юниор.

Смена получила высокую оценку со стороны руководства Союза «Молодые профессионалы «Ворлдскиллз Россия» Д.Е. Глушко и направления юниорских программ А.И. Федосеева, директора Предуниверситария НИЯУ МИФИ А.Б. Пастухова, а также генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» С.А. Жамилова и главы городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанова.

23 ноября прошла защита проектов, на основании которой определены победители и призеры среди участников V Проектной инженерной смены.

Поздравляем Кашапова Глеба и Казакову Марию, ставших победителями Проектной инженерной смены в ЗАТО Лесной.

V Проектная инженерная смена «Юниоры AtomSkills» завершилась, но и школьники и наставники с нетерпением ждут март 2020 года, когда ЗАТО Новоуральск примет участников Шестой инженерной смены «Юниоры AtomSkills»!

Программа «Юниоры AtomSkills» проводится в соответствии с планом реализации проекта Госкорпорации «Росатом» «Подготовка рабочих и инженерных кадров Росатома с использованием методики WorldSkills».

Информация и фото управления образования.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41179/