Пошлины за госуслуги со скидкой 30%!

Отделение по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что оплачивать пошлины за государственные услуги можно со скидкой 30 процентов.

Чтобы получить скидку необходимо пройти регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, подать заявление через портал Госуслуг и получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.

Перечень государственных услуг, при получении которых предоставляется скидка;

- замена паспорта гражданина Российской Федерации;

- оформление и выдача заграничного паспорта сроком действия 5 и 10 лет;

- оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».