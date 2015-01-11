В Озерске мужчина набросился с ножом на полицейских

В Озерске возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после нападения мужчины с ножом на полицейских.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, вечером 25 ноября бывшая жена подозреваемого обратилась с заявлением в опорный пункт полиции. Женщина рассказала, что экс-супруг угрожает ей расправой.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследил за женщиной и ждал ее на улице, после чего напал на бывшую жену у опорного пункта полиции. На улице его задержали полицейские, которым он нанес касательные ножевые ранения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-muzhchina-nabrosilsya-s-nozhom-na-politseyskih_122073.html