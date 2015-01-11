Тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, отправили в СИЗО

Сегодня, 26 ноября, городской суд Озерска (Челябинская область) избрал меру пресечения тренер по единоборствам центра творчества детей и молодежи.

Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении девятилетний девочки.

Уголовное дело в отношении детского тренера возбуждено по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 января 2020 года. Поскольку заседание было закрытое, более подробную информацию мы вам озвучить не можем», - сообщила пресс-секретарь озёрского суда Ирина Камалова.

Если вина тренера будет доказана, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По предварительной информации, противоправные действия сексуального характера в отношении ребенка были совершены в раздевалке клуба в период с октября по ноябрь 2019 года. В самом центре детского творчества Озерска задержанного тренера характеризуют с положительной стороны.

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