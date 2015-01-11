Свыше шести тысяч южноуральцев получили компенсации за приставки и антенны для цифрового ТВ

Льготники региона могут получить компенсацию за приобретение приставки или антенны для приема цифрового телевидения.

За выплатами необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Подавать заявления можно до 30 апреля 2020 года.

Согласно закону право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества, жертвы политических репрессий, инвалиды по слуху, а также южноуральцы, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума. Единовременная выплата предоставляется в размере фактически понесенных затрат за приобретенное оборудование для приема цифрового телевидения (приставок и антенн), но не более 1000 рублей.

Особые условия прописаны в законе для льготных категорий граждан тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Для них размер единовременной выплаты существенно больше и составляет сумму расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6500 рублей.

«С начала года компенсации за цифровое ТВ получили уже свыше шести тысяч семей южноуральцев на общую сумму более 6 миллионов рублей — пояснил начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев. — Для получения компенсации необходимо обращаться с заявлениями и документами в управления социальной защиты по месту жительства».

С 29 ноября по всей стране начнется вещание региональных телеканалов в цифровом формате в эфире Общественного телевидения России на 9-й кнопке. В Челябинской области врезку в телеканал ОТР будет осуществлять Областной телеканал. Увидеть любимые передачи ОТВ южноуральцы смогут ежедневно, с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 по местному времени. Врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

Утренний эфир ежедневно будет начинаться в 6.00, в 6.30 – программа «Время новостей», с 7 до 9 утра традиционно в прямом эфире «Наше утро». В вечерние блоки с 17.00 до 19.00 будут транслироваться «Время новостей», «Есть вопрос», «Губернатор 74» и другие программы. В выходные дни в утренние и вечерние блоки будут выходить программы: «Итоги. Время новостей», «Весь спорт», «Губернатор 74», «Большая студия», «Моя Деревня», «СуперСтар», «В гостях у Митрофановны», «Кредит недоверия» и другие проекты телеканала ОТВ. Вещание телеканала ОТР в аналоговом формате и кабельных сетях продолжится в круглосуточном режиме.

С 1 декабря будет завершена работа областного штаба по координации вопросов перехода на цифровое вещание под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина. Завершат свою работу и волонтеры цифрового телевидения. Чествование лучших волонтеров пройдет в декабре на ежегодной молодежной ассамблее. Но это не должно вызвать беспокойство южноуральцев: федеральная горячая линия 8-800-220-20-02 будет доступна, по-прежнему можно будет получить консультацию по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание.

Справочно:

Для предоставления единовременных выплат необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении единовременной выплаты по форме, установленной Министерством социальных отношений Челябинской области;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;

3) копии документов, подтверждающих расходы: на приобретение спутникового оборудования - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), товарной накладной; на установку оборудования - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), акта выполненных работ по установке спутникового оборудования. Копии документов, представляются с предъявлением их оригиналов;

4) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение цифровой приставки и приемной антенны - кассового чека либо приходного кассового ордера, в том числе документ, подтверждающий оплату с использованием систем электронных и (или) автоматизированных платежей (с указанием плательщика, получателя платежа, а также назначения платежа), товарной накладной. Копии документов, указанных в настоящем подпункте, представляются с предъявлением их оригиналов;

5) документы, выданные уполномоченными органами (организациями) о регистрации заявителя, супруга (супруги) заявителя и членов семьи заявителя по месту жительства (месту пребывания) на территории Челябинской области;

6) сведения о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения гражданина за предоставлением единовременной выплаты

7) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из льготных категорий.

8) документы, подтверждающие предоставление уполномоченным органом телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида, документ из уполномоченного органа о предоставлении данного технического средства реабилитации).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41189/