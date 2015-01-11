Ледовый городок в Челябинске построят за 5 млн

Победителем аукциона по строительству ледового городка в Челябинске стала предпринимательница Елена Сухоносова из Перми.

По данным на сайте госзакупок, подрядчик согласился выполнить работы за 5,30 млн рублей. Напомним, что начальная цена контракта составляла 8,25 млн рублей.

В этом году челябинцы сами выбирали концепцию городка 2020 года. Победил «Книжный мир», поэтому на центральной площади города установят ледяные фигуры в виде героев произведений из популярных детских сказок. Судя по эскизам, там появятся Маугли, Русалочка, Маша и Медведь, Снежная королева, бременские музыканты. Емеля, стойкий оловянный солдатик.+

В городке будет три горки, игровые комплексы, лабиринты. Подрядчик должен возвести его к 22 декабря, а простоит он до 28 февраля.

Напомним, прошлогодний ледовый городок был посвящен теме театра, в 2018 году скульптуру и горки украсили к чемпионату мира по хоккею среди юниоров, а лейтмотивом ледового городка-2017 в Челябинске стал ЧР по фигурному катанию.

https://dostup1.ru/society/Ledovyy-gorodok-v-Chelyabinske-postroyat-za-5-mln_122081.html