Южноуральским детям, страдающим эпилепсией, доставят необходимое лекарство

В Челябинскую область в ближайшие дни поступит медицинский препарат для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией.

Ректальный диазепам, предназначенный для детей с эпилепсией, ввезен в Россию, сообщает Московский эндокринный завод. Там уточнили, что приобретено 3,1 тыс. упаковок этого препарата.

Также завод сообщил, что заключены договоры передачи диазепама 45 регионам, которые заявили о потребности в незарегистрированных в России лекарственных формах, включая Челябинскую область. «До 29 ноября 2019 года препарат в полном объеме будет отгружен», – говорится в сообщении.

Кроме того, в IV квартале 2020 будет начато собственное производство диазепама в ректальных формах.

Напомним, ранее в детском хосписе «Дом с маяком» сообщили, что многие лекарства даже если и присутствуют в России, то в инвазивных формах.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouralskim-detyam-stradayuschim-epilepsiey-dostavyat-neobhodimoe-lekarstvo_122115.html