В округе продолжается работа по вакцинации

26 ноября под председательством заместителя главы округа Олега Ланге состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) по вопросу профилактики ОРВИ и гриппа на территории Озерского городского округа.

Главной темой работы комиссии стало обсуждение промежуточных итогов вакцинации населения Озерского городского округа и предложений по проведению мероприятий, которые позволили бы обеспечить жителей дополнительными мерами профилактики.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ руководителям муниципальных образований поставлена задача по обеспечению вакцинацией населения на уровне не менее 50 процентов, в том числе лиц групп риска – не менее 75 процентов. Об этом шла речь в письме первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Также в документе сказано о том, что необходимо организовать работу с руководителями организаций независимо от организационно-правовой формы по проведению вакцинации сотрудников против гриппа, в первую очередь групп профессионального риска (лица, работающие в организациях торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферах, организациях птицеводства и свиноводства, работающих вахтовых методом). Олег Ланге также обратил внимание на перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

В адрес главы округа поступила информация руководителя межрегионального управления №71 главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу о ходе и промежуточных результатах вакцинации на территории Российской Федерации, в Челябинской области и в Озерском городском округе. В настоящее время в России прививками охвачены около 17 млн детей и 36 млн взрослых. Процент по стране составляет 40,7, в Челябинской области – более 35 процентов, в Озерском городском округе – 37,6 процента.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежегодную вакцинацию перед началом сезона гриппа. Для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму нужен 1 месяц, а длительность иммунитета после прививки от гриппа составляет около года. В 2019 году вакцинация против гриппа в Озерском городском округе была начата в августе.

Клинической больницей № 71 ФМБА России была приобретена вакцина «Совигрипп»: 11 тысяч доз для иммунизации детского населения и 23 тысячи доз вакцины для иммунизации взрослого населения. Кроме того, 3150 доз вакцины было закуплено ФГУП «ПО «Маяк» для иммунизации работников градообразующего предприятия.

Председатель межведомственной комиссии Олег Ланге подчеркнул, что Клинической больницей №71 необходимая организационная работа была проведена в срок и в полном объёме.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в округе спокойная, показатели заболеваемости населения ниже эпидемического порога на 35 процентов. По мнению главного врача Клинической больницы №71 Евгения Фомина, несмотря на то, что вакцинация в ближайшее время должна быть завершена, у жителей округа есть возможность в течение двух недель позаботиться о своём здоровье и создать надёжную защиту на предстоящий сезон. Запас вакцины для этих целей в округеимеется.

Уважаемые жители округа, обращаем ваше внимание, что вы можете обратиться в городскую поликлинику №1 по адресу ул. Октябрьская,17, в регистратуру. После осмотра терапевта, в кабинете №519, сделать прививку (вакцинация проводится бесплатно, кабинет работает с 08:00 часов, при себе необходимо иметь полис ОМС).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41202/