В Снежинске ввели карантин по бешенству

В Снежинске установили карантин по бешенству животных – соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Карантин вводится на территории у дома 26 по улице Маршала Чуйкова. Вводится запрет на выставки животных, торговлю питомцами и их вывоз за пределы неблагополучного населенного пункта.

Напомним, в Челябинской области в 2019 году зарегистрировано 60 случаев бешенства животных. Россельхознадзор напоминает, что бешенство – смертельное заболевание, как для животных, так и для человека, который имел даже незначительный контакт с заболевшим четвероногим (например, погладил его). Животных (весь домашний скот, дворовых и домашних собак и кошек) необходимо регулярно прививать.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-vveli-karantin-po-beshenstvu_122146.html