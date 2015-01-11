В Минобороны рассказали про «НЛО», напугавшее южноуральцев

Необычное свечение в небе, которое жители нескольких регионов России, в том числе Челябинской области, наблюдали вечером 28 ноября, оказалось пуском межконтинентальной ракеты.

Свечение в небе наблюдали жители Башкортостана, Курганской, Волгоградской, Оренбургской и Челябинской областей. Пользователи соцсетей предположили, что явление может быть неопознанным летательным объектом (НЛО) или кометой. В Минобороны прокомментировали произошедшее.

«28 ноября года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь". Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», – рассказали в министерстве.

Челябинцы, которых в 2013 году напугало упавшее в окрестностях Чебаркуля космическое тело, приняли свечение за очередной метеорит. Впрочем, многие южноуральцы назвали происходящее «делом военных». Необычное свечение в небе наблюдали жители Челябинска, Троицка, Коркино, Аши, Уйского района и других муниципалитетов Южного Урала.

https://dostup1.ru/society/V-Minoborony-rasskazali-pro-NLO-napugavshee-yuzhnouraltsev_122162.html