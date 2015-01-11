В Челябинской области ищут доноров крови с отрицательным резусом

Челябинской областной станции переливания крови необходимо пополнить банк крови резус-отрицательными группами.

По данным станции, сейчас создан достаточный запас на группы крови с положительным резус-фактором, кроме I. Поэтому введено временное ограничение по донациям для первичных доноров, имеющих эти группы. Всех остальных приглашают сдать кровь.

Выездные бригады станции в течение месяца будут принимать жителей Еманжелинска, Копейска, Кыштыма, Красноармейского, Сосновского районов и Металлургического района Челябинска.

Донорская суббота пройдет в отделениях станции переливания, расположенных в Златоусте, Миассе и Сатке 7 декабря, в Челябинске и Магнитогорске – 21 декабря.

Доноров ждут в Челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях:

- Челябинск, улица Воровского, 68 (остановка «Медгородок») с 8.00 до 12.00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон для справок 8 (351) 232-78-89;

- Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00 часов, телефон для справок: 8 (351) 365-32-33;

- Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, в будние дни и третью субботу месяца с 08.00 до 12.00, телефон для справок: 8 (351) 934-52-13;

- Миасс, проспект Автозаводцев, 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 08.00 до 12.00, телефон для справок: 8 (351) 357-07-95;

- Сатка, Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00, телефон для справок: 8 (351) 613-33-44;

- Южноуральск, Строителей, 21, 8 (951) 789-97-03.

Напомним, что донором может стать здоровый человек старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции (ospk.ru). При себе обязательно иметь паспорт.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-ischut-donorov-krovi-s-otritsatelnym-rezusom_122254.html