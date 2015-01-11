«Маяк»: радиационные инновации для аграриев

В технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" внесены поправки, подготовленные Роспотребнадзором. Впервые в техрегламент вводится понятие облученной (радиационно обработанной) пищевой продукции.

При этом возможны три варианта ионизирующего излучения: гамма-излучение, рентгеновские лучи и ускоренные электроны. В скором времени облученные продукты получат соответствующую маркировку. Эти поправки формально подтверждают курс на развитие данной технологии в российском аграрном секторе.

На стенде Челябинской области на второй день работы российской выставки «Золотая осень» произошла интересная встреча: начальник отдела маркетинга ПО «Маяк» Родион Ермолаев представлял инновационную разработку предприятия, и она очень заинтересовала директора одного их крупнейших местных картофелеводческих СПК Нургали Зарипова. Это был макет мобильной облучательной установки на принципах давно известных и апробированных инновационных технологий, но со своей «фишкой».

Почему именно картофелевода заинтересовала эта установка? Да потому, что разработчики с «Маяка» для презентации новшества представили образцы именно картофеля – один необлученный, второй побывавший на гамма-облучательной установке. В обоих образцах тут же оказавшийся дозиметр показывал одинаковую норму в 0, 12 микрозиверт в час.

Директор Зарипов вначале только молчал и внимательно слушал маркетолога. Я же, как потребитель, тянула свою линию:

«У нас на Урале и так повышенный радиационный фон, хотя и считается природным, а тут еще картофель обработают радиацией…»

«Ну что вы! – Ермолаев сразу поставил точку над i вполне доступным для обывателя объяснением, – гамма-облучение – это свет, он осветил в нужной дозе ваш урожай и всё!»

В своем кейсе по данной технологии, как оказалось, «Маяк» уже имеет эффективные результаты проведенных еще в 2017 году совместно с региональным МСХ испытаний. Облученный картофель, конечно, потихоньку портился, но не в такой мере, как контрольный, и массово долежал в хранилище до урожая–2018. Более того, когда экспериментаторы решили проверить максимальный срок «долёживания» такого картофеля, то даже через полтора года его можно было благополучно употреблять в пищу. Директора Зарипова данный факт воодушевил и он заговорил о наболевшем:

« Да, картофель всегда хранится, но как сохраняется – вот в чём важность вопроса. Как ни обрабатывай помещения, как ни соблюдай режимы влажности и температуры, а все равно он раньше времени начинает гнить, – весной приходится его выбрасывать тоннами.

К теме: Ежегодные потери урожая картофеля от различных болезней составляют от 10 до 60 % . Фунгицидная обработка сельхозпродукции эффективна, однако со временем становится менее действенной, так как патогены приобретают иммунитет к ней. К экологически чистым технологиям, использующим физические факторы, относится ионизирующее излучение, в частности, гамма-излучение.

На мультимедийном комплексе «Маяка» мы стали разбираться со схемами и принципом действия классической облучательной установки:

«Я так понимаю, – оживился Нургали Зарипов, – вот в эту установку по конвейеру идет собранный картофель и она стационарная…»

«Да, верно, она сейчас на «Маяке» строится, – подтвердил руководитель службы маркетинга, – в наш региональный Центр облучательных технологий, который планируется запустить зимой 2019-20 года, свою продукцию для обработки смогут привезти все желающие. Вообще, это будет полифункциональный центр, который позволит обрабатывать продукцию и материалы с различными целями, – как дезинфекция–дезинсекция, так и стерилизация, в том числе мединструментов и лекарств, в перспективе модификация полимеров».

Это скорое будущее, а сегодня в небольшом китайском городке Харбине в рамках совместного с Китаем предприятия уже действуют четыре «маякских» Центра! Они работают 355 дней в году. Ролик с китайской практикой мы внимательно просмотрели на демонстрационной панели:

«На самом деле схема установки – это лабиринт, – пояснял маркетолог-ядерщик, – вот мешки по конвейеру транспортируются внутрь лабиринта, который обнесен мощной биологической защитой, – там никого нет, одна автоматика. Они туда уехали, облучились (источник ионизирующего излучения кобальт-60), а рабочие – смотрите – только разгружают мешки после обработки».

Вполне понятно, что подобную установку накладно будет приобрести в собственность: только один источник излучения в ней стоит 5-10 млн.. Но главное, обладание таким источником – это серьезное обучение специалистов со сдачей экзаменов по безопасности в Ростехнадзоре. А потому реально и проще будет заказывать обработку у владельца установки: привезли к нему продукцию – обработали, и проблем нет. Сложность, правда, будет – транспортный чартер.

Но и это уже не факт, потому что на стенде уральские умельцы как раз и представили свое ноу-хау – макет мобильной облучательной установки – модуля на шасси, раскладывающегося по схеме стационарного. Как говорится, прямо из-под комбайнов можно обработать весь урожай.

Но это, скорее, пока концепция: конструкторы думают и прикидывают, как в одной модели объединить два достоинства – мобильная и выездная. Родион Ермолаев пояснил, в чем суть задачи:

«Вот посмотрите, эта мощная конструкция из свинца и вольфрама – биологическая защита, которая весит 5 тонн, и пока проблема в передвижении такого веса. Но уже имеются конкретные предложения наших специалистов по разработке такого устройства на колесах. То есть приехали по адресу, раскинулись, и пока идет копка картофеля, установка работает. Это как принцип асфальтобетонного завода – куда надо, туда переедет. Ну что, Нургали Сафарович, интересно попробовать?

«Да, тема очень интересная. Мы находимся рядом с вами, у нас в хозяйстве много картофеля, овощей, капусты, моркови, свеклы. Если эта технология покажет свою эффективность в борьбе с бактериями и грибком и поможет сохранять урожай, то мы готовы к испытаниям, конечно, при участии Россельхознадзора для проверки чистоты эксперимента».

https://uralpress.ru/news/ekonomika/mayak-radiacionnye-innovacii-dlya-agrariev