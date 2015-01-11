Аэропорт «Игорь Курчатов» официально открыт

Для Алексея Текслера устроили экскурсию по воздушной гавани.

Первым делом Алексей Текслер провел совещание с руководством аэропорта, в ходе которого обсудили перспективы развития воздушной гавани и новые рейсы для южноуральцев. Планируется увеличить внутренние авиаперевозки: сейчас их около 30, в перспективе открыть воздушные пути в Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Уфу. Обсуждается и создание субсидированных рейсов, по задумке их будет 1185.

«Челябинск получит современный аэропорт, соответствующий амбициям города»,

— говорит Алексей Текслер.

К новому аэропорту создадут и специальные автобусные маршруты, в планах даже запустить электричку — этот вопрос уже обсуждают с РЖД.

Эксперты считают, что Челябинску не хватает собственной базовой авиакомпании, уже шесть месяцев над этим ведется работа. По прогнозам, такие меры помогут в дальнейшем развитии аэропорта.

Алексей Леонидович сегодня прошел путь пассажира: зону досмотра и «стерильную зону» аэропорта. В «Курчатове» открыли и первое кафе: блинчики здесь можно приобрести от 135 рублей, кашу дня за 165, а пельмени за 325 рублей. Точные сроки открытия других кафе и магазинов уже прописаны.

«Когда повесят большое информационное табло, аэропорт заиграет новыми красками»,

— считает губернатор.

Аэропорт открыли на месяц раньше запланированного срока, сейчас осталось доработать мелкие детали. Синяя зона аэропорта пока останется пустой, в течение пяти лет будет решено как лучше ее использовать: сделать международный терминал или расширить российский.

Известно, что в рамках ШОС и БРИКС в городе пройдет 20 мероприятий, гости саммита начнут свой путь по Челябинску через новый аэропорт.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aeroport-igor-kurchatov-ofitsialno-otkryt/