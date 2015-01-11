Просят не пугаться. Южноуральцев предупреждают о возможных взрывах

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила южноуральцев о готовящихся взрывах в Челябинской области, так как на Тайгинском графитовом карьере будут проводить соответствующие работы.

«Взрывные работы на Тайгинском графитовом карьере 3-6 декабря. С 11 до 17 часов на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы», – сообщает администрация Кыштыма со ссылкой на ЕДДС.

Ведомство просит жителей не беспокоиться и с пониманием отнестись к сопутствующему работам шуму. Все взрывы — плановые, опасности для населения не представляют.

Такие работы проводятся на предприятии достаточно часто, и никто из местных жителей их почти не ощущает, рассказывают рабочие.

https://www.cheltv.ru/prosyat-ne-pugatsya-yuzhnouraltsev-preduprezhdayut-o-vozmozhnyh-vzryvah/