Очень скользко. Режим повышенной опасности объявлен на Южном Урале

В Челябинской области установилась достаточно теплая и комфортная для декабря погода. Температура воздуха составляет от – 4 до -10 градусов. Правда, свои коррективы может внести вечерний снегопад.

По данным синоптиков, сегодня, 4 декабря, на дорогах прогнозируется серьезная гололедица. Пешеходов и автовладельцев предупреждают о желтом уровне опасности, а это означает, что условия потенциально опасны. На трассах и городских дорогах возможно образование наледи, тонкой коркой льда покроются так же тротуары.

Южноуральцам советуют быть внимательными и осторожными – не торопиться и смотреть под ноги. Автомобилистов просят сбросить скорость и соблюдать дистанцию.

https://www.cheltv.ru/ochen-skolzko-rezhim-povyshennoj-opasnosti-obyavlen-na-yuzhnom-urale/