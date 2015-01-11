ОСАГО подорожает? С 2020 года штрафы для недобросовестных водителей ужесточат

С начала 2020 года в России ужесточат наказание для нарушителей ППД. А вот добросовестным водителям жить станет намного проще.

Радостная новость для жителей многоквартирных домов – с 1 января водителям «Газелей» будет запрещено оставлять свой транспорт во дворах. Обычно такие крупногабаритные машины занимают на стоянке сразу два парковочных места, но скоро «халява» для маршрутчиков закончится.

Штраф за парковку коммерческих машин во дворах будет составлять от 1 до 5 тысяч рублей. Ограничение касается как физических лиц, так и организаций.

То же самое коснется и каршеринговых машин, за занятые места во дворе собственники будут получать штрафы. Это может способствовать появлению дополнительных парковочных мест для жильцов многоэтажек. А штраф для нарушителей будет варьироваться от 1 до 5 тысяч рублей.

Наказание за езду по дорогам общего пользования без госномеров – от 5 тысяч вплоть до лишения прав. Кстати, регистрировать машину с 1 января 2020 года тоже можно будет по-новому. Получить номера можно будет через аккредитованные компании.

Процедура технического осмотра также будет проходить по новым регламентам. От момента прибытия до выдачи заключения будет вестись фотофиксация.

https://www.cheltv.ru/osago-podorozhaet-s-2020-goda-shtrafy-dlya-nedobrosovestnyh-voditelej-uzhestochat/