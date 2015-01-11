На Южном Урале выявлен первый случай заболевания «свиным» гриппом

В Челябинской области впервые этой осенью выявлен случай заболевания «свиным» гриппом.

«При проведении лабораторных исследований на 48-й неделе (25 ноября – 1 декабря 2019) впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

H1N1 – серотип вируса гриппа А (наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и животных. Он был причиной пандемий 1918 (Испанский грипп) и 2009 (Свиной грипп) годов.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 4,5% по всем возрастным группам. За указанный период сезонная инфекция диагностирована у 24 тыс. южноуральцев, что выше уровня предыдущей недели на 9%.+

«Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС- вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа», – говорится в сообщении.

Бесплатно в этом году вакцинируются дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные, граждане после 60 лет, а также имеющие хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, ожирение или метаболические нарушения. За счет личных средств можно привиться в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

Специалисты советуют избегать контакта с людьми, которые имеют признаки респираторной инфекции (насморк, кашель), соблюдать меры личной профилактики, регулярно проводить влажную уборку с моющими средствами и проветривать помещения.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-vyyavlen-pervyy-sluchay-zabolevaniya-svinym-grippom_122327.html