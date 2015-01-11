Подтвердили статус и пожелали успешной работы

4 декабря состоялось торжественное вручение удостоверений членам Общественной молодежной палаты Озерского городского округа. В церемонии приняли участие председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и его заместитель Олег Костиков.

Выборы нового состава молодежного парламента прошли в августе, в Общественную молодежную палату вошли 25 представителей общественных объединений, образовательных организаций, активисты округа. Каждый из кандидатов представил свой проект, прошел собеседование с депутатами постоянной комиссии по социальной политике Собрания депутатов. На сегодняшний день сформированы органы управления и структура Общественной молодежной палаты, проведено немало мероприятий.

В ходе церемонии председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков отметил активность и особую роль самих молодых парламентариев и участников тех общественных объединений, которые они представляют:

- Статус члена Общественной молодежной палаты Озерского городского округа не прибавляет его обладателю ни дополнительных бонусов, ни преференций, но зато налагает серьезную ответственность. Основная ваша задача – вовлечение сверстников в общественно-политическую жизнь, воспитание у молодых людей правовой культуры.

Заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков пожелал членам Общественной молодежной палаты успехов не только на новом политическом поприще, но и в учебе, в профессиональной деятельности.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41305/