Россиянам старше 50 лет предложили выплачивать стипендию при переобучении

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало документ, согласно которому люди старше 50 лет, проходящие обучение для поиска работы, будут получать стипендию.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель – обучение по направлению от службы занятости. Вторая – обучение по направлению работодателей. Третий вариант – обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты, с условием, что обучение проведено полностью. По итогам обучения по любой из предложенных программ граждане будут проходить итоговую аттестацию и получать документ о приобретении профессиональной квалификации.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно повысить свою квалификацию.

https://dostup1.ru/society/Rossiyanam-starshe-50-let-predlozhili-vyplachivat-stipendiyu-pri-pereobuchenii_122427.html