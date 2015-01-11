Декабрьское чудо. На Урале распустилась верба

Причуды природы в Челябинской области. Неожиданно в декабре в регионе распустилась верба.

Наши предки считали, что, когда на этом дереве набухают почки, приходит весна. Но в этом году что-то пошло не так. Верба распустилась в первых числах календарной зимы.

Фотографию удивительного явления интернет-пользователи разместили в социальных сетях. Они рассказывают, что деревце, которое ведет себя странно, в Троицке посадила схимонахиня пять лет назад. Сначала это была небольшая веточка, которая спустя время превратилась в куст. А в начале зимы он весь покрылся белыми почками.

https://www.cheltv.ru/na-urale-raspustilas-verba/