Волонтёры изменили жизнь одинокой озерчанки

5 декабря во всем мире отмечается День волонтера. В Озерском городском округе многие горожане, независимо от возраста, стремятся помогать тем, кто рядом. Узнав о чужой беде откликаются и обычные граждане, которые волонтёрами себя не считают.

Яркий пример тому – история одинокой пенсионерки Зинаиды Васильевны, которая по состоянию здоровья и в силу возраста была не в состоянии самостоятельно справиться с бытовыми проблемами. В ноябре социальным обслуживанием пенсионерки занялись специалисты отделение социального обслуживания населения на дому МУ «Комплексный центр».

При обследовании условий проживания сотрудники учреждения пришли к выводу, что пожилая больная женщина не может дальше проживать в антисанитарных условиях. Требовался ремонт квартиры, замена сантехники и мебели, уборка помещений. На помощь пришли волонтеры разных организаций. «Серебряные волонтеры» при МУ «Комплексный центр» разработали план действий и обратились в несколько волонтерских организаций с целью оказания безвозмездной помощи.

В течение трёх недель в квартире у Зинаиды Васильевны «Серебряные волонтёры» провели генеральную уборку, освобождали помещение от лишних вещей, оказывали санитарно – гигиенические услуги. Силами управляющей организации «ЖКС» был сделан косметический ремонт и установлена сантехника на кухне и в ванной. Волонтёрские команды ОТИ НИЯУ МИФИ, КДЦ «Мир» и строительного отряда «Челябинск-40» взяли на себя перенос тяжестей: замену старой мебели на новую. Работник градообразующего предприятия Андрей Казанцев принёс светильники и помог их заменить.

11 декабря Зинаида Васильевна будет отмечать свой день рождения, а не за горами и Новый год. В этом году праздничные дни пенсионерка отметит в тёплой чистой уютной квартире вместе со своей кошкой Мусей. Теперь социальный работник будет постоянно приходить на дом к озерчанке, и они вместе будут поддерживать тот порядок, который удалось навести волонтёрам.

– У меня в квартире было всё очень старое, а пенсия маленькая, чуть больше десяти тысяч – рассказывает Зинаида Васильевна. – Спасибо большое социальным работникам и волонтёрам, которые мне помогли.

По словам заместителя директора Комплексного центра Людмилы Денисовой многие жители города, к которым она обращалась по объявлениям о продаже мебели или других предметов обихода, когда узнавали о том, что вещи нужны одинокой женщине, стеснённой в средствах, отдавали всё безвозмездно.

Следует отметить, что волонтёры при МУ «Комплексный центр» работают с 2016 года. Ранее они проводили разовые мероприятия, а в 2018 году, который был объявлен «Годом волонтёра», была создана Группа «Серебряных волонтёров». Пока в группу входят всего десять человек, объединение небольшое, но у него уже составлен план работы на год и заключены договора с шестью молодёжными волонтёрскими организациями.

– Волонтёрство не имеет границ во времени и по возрасту, – подчеркнула организатор группы «Серебряных волонтёров» при Комплексном центре, член общественной палаты Людмила Денисова. – Волонтёрство тем и замечательно, что человек делает то, к чему у него лежит душа. Не обязательно делать ремонт или мыть полы. Можно связать тёплые носочки или просто позвонить и поздравить пожилого человека, которому будет очень приятно внимательное отношение.

Сегодня в МУ «Комлексный центр» прошла встреча представителей волонтёрских объединений. Начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова поздравила всех неравнодушных озерчан с Днём волонтёра и от лица главы округа Евгения Щербакова вручила Благодарственные письма добровольцам, которые помогли пожилой женщине наладить быт, сделали её проживание уютным и достойным. Благодарственными письмами главы округа были отмечены: заместитель директора МУ «Комплексный центр» Людмила Денисова, волонтёр Надежда Числова, руководитель отделения по работе с населением на дому МУ «Комплексный центр» Марина Сидорович. Все эти женщины помогали пенсионерке не только по роду своей профессиональной деятельности, но и в свободное от работы время, по вечерам и в выходные дни, делали всё, что требовалось.

– В Озерском городском округе, как и во всей стране, идёт развитие волонтёрского движения. Радует то, что у нас в округе это движение развивается по разным направлениям. Нам удалось заключить шесть соглашений с молодёжными волонтёрскими организациями. Надеюсь, что со временем к этому движению присоединяться и другие общественные организации, и просто неравнодушные жители, – отметила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова.

– Мы работаем с ребятами, которые в рядах волонтёров уже не первый год. Когда обращаемся за помощью, все откликаются. У нас желающих даже было больше, чем требовалось. Все собрались, вместе всё быстро сделали, труда это никакого не составило. У нас есть опыт таких мероприятий, для нас это нормально – собраться, помочь, нет необходимости кого-то долго уговаривать или что-то объяснять, всё делается оперативно и слаженно, – рассказал о работе с волонтёрами директор ЦКДМ «Мир» Илья Назаров. – На базе молодёжного центра сейчас создан штаб волонтёров. Те, кто хочет стать волонтёром, всегда могут прийти к нам, больше узнать об этом движении, присоединиться к нашей работе.

– К нам обратилась Людмила Фёдоровна Денисова, рассказала о Зинаиде Васильевне, о том, что помочь ей некому. Мы не могли остаться в стороне. Для нас это был не первый адрес, когда требуется подобная помощь. Мы привлекли моляров, плотников, специалистов, которые помогли заменить сантехническое оборудование. Не было ни одного человека, который бы отказал в помощи. И я своему коллективу очень благодарна за отзывчивость, – поделилась впечатлениями директор УК «ЖКС», член Общественной палаты Людмила Шаньшерова.

В этот день принято благодарить тех, кто безвозмездно трудится и помогает людям. Озерские волонтёры заслуживают самой искренней благодарности за доброту и стремление помочь тому, кто не в силах сам справиться с трудной жизненной ситуацией.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41311/