Стало известно, сколько россияне готовы потратить на алкоголь в Новый год

На алкоголь для новогоднего стола россияне готовы потратить 3,7 тыс. рублей – самым популярным напитком названо шампанское.

По данным аналитиков компании, 84% опрошенных намерены купить для новогоднего стола игристые вина и шампанское. На втором месте по популярности оказалось вино (59% респондентов), а на третьем – водка (40%), пишут «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что новогодний стол обойдется россиянину в среднем в 446 рублей (в прошлом году 384 рубля) на одного человека. В базовый набор продуктов аналитики компании «Эвотор» включили салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырную и колбасную нарезку (по 50 граммов), а также три мандарина и одно яблоко на человека.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-skolko-rossiyane-gotovy-potratit-na-alkogol-v-Novyy-god_122443.html