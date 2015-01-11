Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно. РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

Сообщается, что решение WADA, предположительно, не коснется матчей Евро-2020: «Россия не сможет организовывать никакие мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира, чемпионат Европы в этот список не входит», – сообщил журналистам будущий глава WADA Витольд Банька, его цитирует РИАН. Напомним, матчи Евро-2020 намечены на лето следующего года в Санкт-Петербурге.

https://dostup1.ru/society/Rossiyu-otstranili-ot-Olimpiad-i-ChM-na-4-goda-iz-za-dopinga_122461.html