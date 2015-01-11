Синоптики рассказали о температурных аномалиях в России

По данным Гидрометцентра России, практически на всей территории страны температура воздуха в декабре превышает среднеклиматическую норму – во многих регионах фон превысил норму сразу на 10-14 градусов.

Наибольшее отклонение от нормы ожидается на северо-востоке Европейской части России, Полярном Урале, в Западной и Восточной Сибири. Причиной станет обширный циклон с севера Атлантики, который 10 декабря принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом. Все дальше на восток начнут проникать относительно теплые воздушные массы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и к Байкалу.

Напомним, что в Челябинской области ожидается похолодание к концу текущей недели. Возможны кратковременные снегопады.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-o-temperaturnyh-anomaliyah-v-Rossii_122472.html