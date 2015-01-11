Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок

Близость новогодних праздников всегда можно определить по обилию сладких подарков на прилавках магазинов. Выбрать качественный продукт из огромного ассортимента, представленного на любой вкус и кошелек, достаточно сложно.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области дает рекомендации, как выбрать вкусный, а главное, качественный товар.

Первое, что нужно сделать при выборе сладкого подарка — внимательно изучить этикетку. На ней в обязательном порядке должна быть указана необходимая информация.

«Масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке»,

— сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Обратите внимание на игрушки, если они содержатся в подарке — их упаковка должна быть предназначена для контакта с пищевыми продуктами.

При выборе подарка вспомните, нет ли у малыша, которому вы планируете подарить его, аллергии на ингредиенты конфет. Также стоит помнить, что карамель и леденцы не подходят детям младшего возраста. Убедитесь, что срок годности продукции в порядке.

Если у вас есть вопросы по поводу качества и выбора новогодних сладких подарков, вы можете обратиться в Роспотребнадзор. С 2 по 21 декабря 2019 года, в Управление можно позвонить на горячую линию, по номеру: 8-800-100-26-73. С 8:30 и до 17:30 специалисты смогут ответить на ваши вопросы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rospotrebnadzor-rasskazal-kak-vybrat-sladkiy-novogodniy-podarok/