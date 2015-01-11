12 декабря в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск будет проводиться общероссийский день приема граждан в системе МВД России с 12.00 до 20.00 часов.

Жители Озерска могут обратиться лично по всем вопросам, касающимся деятельности полиции, в том числе на неправомерные действия сотрудников УМВД.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Прием граждан проводят:

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, полковник полиции Ревякин Сергей Викторович

(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 50).

Заместитель начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – начальник полиции полковник полиции Давыдов Константин Андреевич

(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 48 ).

Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск по общим вопросам – подполковник полиции Сазыкин Владимир Владимирович

(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 54).