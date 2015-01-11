12 декабря в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск будет проводиться общероссийский день приема граждан в системе МВД России с 12.00 до 20.00 часов.
Жители Озерска могут обратиться лично по всем вопросам, касающимся деятельности полиции, в том числе на неправомерные действия сотрудников УМВД.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Прием граждан проводят:
Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, полковник полиции Ревякин Сергей Викторович
(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 50).
Заместитель начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – начальник полиции полковник полиции Давыдов Константин Андреевич
(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 48 ).
Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск по общим вопросам – подполковник полиции Сазыкин Владимир Владимирович
(здание полиции по ул. Ленина 43, кабинет № 54).