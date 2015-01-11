На следующей неделе на Южном Урале ожидаются 35-градусные морозы

С 20 декабря, по данным сайта Gismeteo, в Челябинской области установятся сильные морозы – температура воздуха в ночное время может опуститься до минус 34 градусов.

Как следует из предварительного прогноза, похолодание начнется в следующую пятницу, а пик морозов придется на 23-26 декабря: ночью ожидается минус 30-34, днем – 29-31 ниже нуля.

Средняя температура воздуха в декабре на Южном Урале составляет минус 12-14 градусов. В теплые годы она повышается до минус 6-8, в холодные опускается до 22-25. Так, 31 декабря 1947 года в Челябинске было плюс 6,5 градуса. При установлении морозной погоды абсолютный минимум достигал 42 градуса.

https://dostup1.ru/society/Na-sleduyuschey-nedele-na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-35-gradusnye-morozy_122595.html