Жители Озерска обсудили будущее одного из главных проспектов

Администрация округа предложила жителям Озерска высказать свое мнение о дальнейшем благоустройстве пешеходной зоны проспекта Карла Маркса. Общественное обсуждение состоялось вчера в кинотеатре «Октябрь» с участием специалистов УКСиБ.

На мероприятие были приглашены члены Общественной палаты и Общественной молодежной палаты округа, представители Советов ветеранов, профсоюзов и других объединений, депутаты Собрания депутатов.

- В процессе благоустройства активная роль отводится не чиновникам, а горожанам, которым предстоит решить, как будет выглядеть то место, где они живут, - отметил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, обращаясь к аудитории. – Ваше мнение мы учитывали несколько лет при реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня ваши предложения будут собраны, чтобы продолжить реконструкцию проспекта Карла Маркса.

С общим планом будущей обновленной территории – от магазина «Наш мир» до магазина «Мебельный» - аудиторию познакомила специалист управления капитального строительства и благоустройства Александра Иванова.

В ходе общественного обсуждения присутствующие практически единодушно поддержали идею пешеходной зоны как места отдыха, а также задали вопросы представителям муниципальной власти и высказали свои мнения. В частности, собравшиеся порекомендовали учесть при благоустройстве данной территории такие элементы как: фонтан, удобные скамейки, брусчатку, опоры освещения, зеленые насаждения, малые архитектурные формы для общения, скейт-парк, теннисные столы, кафе, туалет … Звучали пожелания использовать местный уральский колорит и даже устроить подземную парковку. Все свои предложения участники мероприятия отразили в бюллетенях.

Следует отметить, что данная встреча состоялась одновременно с участием Озерского городского округа во Всероссийском ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах РФ. Проект создания пешеходной зоны на проспекте Карла Маркса в Озерске вошел в шестерку лучших от Челябинской области и заявлен в номинации «Улица как общественное пространство».

По условиям конкурса, каждый представленный проект должен быть активно поддержан жителями территории. В случае победы Озерск получит денежную премию, которая будет направлена на продолжение реконструкции пешеходной зоны проспекта Карла Маркса.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41381/