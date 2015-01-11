СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 214 происшествий, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 11.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Был осоставлено 258 административных протоколов, в том числе:

за нарушение ПДД – 158 протоколов, выявлено 5 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 18

протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 5

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 16 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 2 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск