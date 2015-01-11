Задолжавших за свет южноуральцев будут штрафовать

Гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области – ООО «Уралэнергосбыт» – в 2020 году начнет предъявлять должникам пени за просрочку платежа.

«В настоящее время долги за несколько месяцев накопили более 15 тыс. южноуральцев. Всем, кто решит распрощаться с долгами до 31 декабря, пени начислять не будут. Тем же, кто не оплатит задолженность до конца текущего года, предъявят штрафы за все предыдущие периоды», – сообщает пресс-служба компании.

Уралэнергосбыт напоминает, что оплачивать счета за электричество нужно до 10 числа. «Если абонент частично или полностью не оплатил потребленную электроэнергию в течение 31 дня, следующего за этой датой, ему может быть начислен штраф за просрочку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования. Если оплата не поступит и дальше, то через 91 день размер пени увеличивается до 1/130 ставки», – говорится в сообщении.

Формула для расчета: пени = сумма просроченной задолженности Х количество дней просрочки Х 1/300 (свыше 91 дня 1/130) Х ставка рефинансирования на день фактической оплаты.

Напомним, после смены гарантирующего поставщика Уралэнергосбыт отказался от начисления штрафов. Такое решение было принято на время переходного периода.

Проверить историю начислений и оплат или узнать о задолженности можно в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт». Вход доступен через сайт компании или по QR-коду размещенному на последней квитанции. Подробные инструкции, как зарегистрироваться в личном кабинете, доступны на сайте в разделах «Клиентам», «Личный кабинет» и на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях.

https://dostup1.ru/economics/Zadolzhavshih-za-svet-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat_122711.html