Желая заработать на ставках, снежинец лишился 100 тыс. рублей

Житель Снежинска лишился сбережений, решив сделать ставки на спорт, – мужчина попался на уловки мошенников.

В полицию Снежинска обратился 29-летний молодой человек, который рассказал, что в одной из соцсетей ему поступило предложение от неизвестного человека сделать ставку на футбольный матч и заработать на этом. Мужчина согласился и поставил на матч 8 тыс. рублей. Позже ему сообщили, что он выиграл 300 тыс. рублей, но чтобы получить выигрыш, необходимо заплатить налоги. По указанию неизвестного лица молодой человек совершил все платежи, но обещанного заработка так и не получил. Общая сумма ущерба превысила 111 тыс. рублей.

Полицейские рекомендуют жителям города с осторожностью относиться к виртуальному общению, не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт, а также не переводить деньги незнакомым людям.

https://dostup1.ru/society/Zhelaya-zarabotat-na-stavkah-snezhinets-lishilsya-100-tys-rubley_122710.html