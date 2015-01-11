«Октябрь» приготовил для горожан праздничный репертуар

С 12 декабря кинотеатр начал работать ежедневно. В преддверии Нового года маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть на большом экране в уютном зале новинки мирового кинопроката.

– Сейчас мы пробуем оборудование и новый формат. В прошедшие выходные дни мы пригласили детей с родителями на детские сеансы, информация о которых пока была размещена только в социальных сетях. Результат нас порадовал – в кинотеатр пришли более двухсот человек, – рассказал о работе кинотеатра новый руководитель МП «Экран» Антон Караваев.

С 12 декабря мы предлагаем жителям города фильмы, так называемого, широкого показа, самые популярные и интересные зрителю новинки проката в ежедневном режиме. Каждый вечер планируется три сеанса на 18:00, 20:00 и 22:00 часа.

Хотим предложить нашим зрителям посмотреть на большом экране в замечательном удобном зале новогоднюю комедию «Полицейский с рублёвки». Сейчас у нас идёт очень востребованный зрителями мультфильм «Холодное сердце» (2 часть). Планируется показ: «Иван царевич и серый волк» (4 часть), «Звёздные войны: Скайуокер», «Союз спасения», «Холоп», «Джуманджи: Новый уровень», «Фиксики против Кработов».

Напомним, что летом прошлого года муниципальный кинотеатр возобновил свою работу. Здесь стали проводиться творческие встречи, семинары, в выходные дни демонстрировались мультфильмы, в рамках проведения социальных мероприятий и кинопоказов возобновилось сотрудничество со школами, общественными организациями, отделом по делам молодёжи.

Как пояснил Антон Караваев, сейчас в зрительном зале тепло, работает гардероб. Было закуплено новое звуковое оборудование, которое позволяет обеспечить качество звука в формате «Dolby».

– Сейчас у кинотеатра в работе сайт, страница ВКонтакте, где мы регулярно выкладываем афиши. Телефоны кинотеатра остались прежними: 7-71-05 и 7-73-33. Мы уточним и подскажем любую информацию. В ближайшее время планируем вернуть наружную рекламу. В новогодние праздники мы готовы встретить наших зрителей. Места в кинотеатре хватит всем.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41428/