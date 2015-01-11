Циклон из Скандинавии. Арктический холод несется на Урал

Мощный снегопад идет на Урал и в западный Казахстан. Активный циклон сформировался в Скандинавии, в районе Стокгольма.

Он уже вторгся на северо-запад России и несется к Челябинской области.

Прогноз на ближайшие двое суток дает Гидрометцентр. Интенсивность осадков в эпицентре циклона достаточно высокая. Об этом говорит красный цвет на шкале модели. В Карелии, Ленинградской, Архангельской и Новгородской областях, а также в Коми пошел мокрый снег. Местами наблюдается сильная метель с порывами ветра до 21 метра в секунду.

Судя по прогнозу, 19 декабря циклон вплотную подойдет к Уралу, снегопад в Челябинской области ожидается вечером в четверг, а также в пятницу.

https://www.cheltv.ru/tsiklon-iz-skandinavii/